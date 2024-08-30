16歳未満の少女に対する不同意性交とわいせつ目的誘拐の罪に問われた米空軍嘉手納基地（沖縄県）所属の兵長ブレノン・ワシントン被告（25）の第3回公判が30日、那覇地裁（佐藤哲郎裁判長）であり、ワシントン被告は性的な行為について「同意を得ていた」と改めて無罪を訴えた。被告は、少女に年齢を尋ねた際に「18歳と答えた」と主張。わいせつ目的で少女を車で連れ去った点についても否認した。被告は現在保釈されているが