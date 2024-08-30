大阪府の宿泊税について検討していた有識者会議は30日、税額を引き上げるとともに、課税対象の宿泊料金を拡大するよう求める答申を府へ提出した。2023年度の税収は約25億1千万円の見込みだが、こうした変更により税収は年79億8千万円となる見込みという。府は現在、課税対象の宿泊客1人1泊当たり、宿泊料金が7千円〜1万5千円未満のホテルや旅館では100円、2万円未満は200円、2万円以上は300円の宿泊税を課している。観光振興や