女優江口のりこ（44）が30日、東京・新宿ピカデリーで、主演映画「愛に乱暴」（森ガキ侑大監督）の初日舞台あいさつを行った。江口が今最も好きなお笑いコンビ、マユリカがサプライズで花束を手に登場し、江口は「めっちゃうれしいです」を連発。「おもしろいのはもちろんなんですけど、おふたりとも人生に絶望しててそこから楽しい話をしてる感じが信用できる」と話した。記念撮影中も江口は「めっちゃ忙しいんじゃないですか」な