衣類通販大手ZOZOの創業者で、株式会社カブ＆ピース代表取締役社長の前澤友作氏（48）が30日、X（旧ツイッター）を更新。外国人による日本の土地などの買収について私見を述べた。前澤氏は、元航空幕僚長の田母神俊雄氏（75）がXで、国際的なスキーリゾートとして知られる北海道・ニセコ地区に外資系資本や海外富裕層が集まる現状に触れつつ「ニセコのような外国人に占拠された街をこれ以上作らないために外国人による土地や公共施