清宮が豪快10号も…西武・長谷川のトリックプレーが話題に■西武 ー 日本ハム（30日・ベルーナドーム）日本ハムの清宮幸太郎内野手は30日、西武戦（ベルーナドーム）に「3番・一塁」で先発出場し、3回に2試合連続となる10号3ランを放った。3年連続3度目の2桁本塁打に到達したが、西武外野手が見せた“トリックプレー”が話題になった。3回1死一、二塁、清宮の打球は弾丸ライナーで右翼手後方を襲った。ここでトリックプレーを