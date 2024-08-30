ホワイトソックス戦でガラガラすぎる観客席が話題【MLB】レンジャーズ 3ー1 ホワイトソックス（日本時間28日・シカゴ）ホワイトソックスは29日（日本時間30日）の本拠地・レンジャーズ戦に敗れて7連敗。今季勝率は.230（31勝104敗）と壊滅的状況に陥っている。そんなチームにファンも愛想をつかしているようだ。28日（同29日）の本拠地での試合ではスタンドがガラガラ。「ファンより従業員の方が多い」「悲しくなるね」「選手の