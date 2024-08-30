『セツアンの善人』が2024年10月16日～11月4日、世田谷パブリックシアターで上演される。演出は同劇場の芸術監督を務める白井晃が行なう。 『セツアンの善人』は“20世紀最大の劇作家”と呼ばれるドイツ出身のベルトルト・ブレヒトが、第二次世界大戦中に亡命先で執筆。1943年のスイス初演以来、世界各国で上演され続けてきた名作だ。ブレヒトから大きな影響を受けていると公言する白井は、これまでにも『三文オペラ