猛暑の今夏も大型の台風が次々とやってくるなど、心配な状況が続きます。災害に備える中で、意外に見落としがちなのが「エアコン」です。特に、室外機の取り扱いに注意を払う必要があります。大阪の大手エアコンメーカー・ダイキンの発信する情報をもとに、同社の担当者に注意点を聞きました。ダイキンでは、公式サイトの中に、「災害時における室外機トラブルの困りごと―地震や台風、大雨による室外機トラブルと対処法−」と