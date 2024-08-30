モデルでタレントのトリンドル玲奈が30日（木）、ほっそり美脚のびるカーキ色のニットコーデを公開した。【別カット2点】トリンドル玲奈、大胆すぎる超ミニ丈パンツにファンもびっくりモデル、女優、タレントと幅広く活動するトリンドル玲奈。トリンドルは15日、「@chloe "THE INTUITION" 新クリエイティブ・ディレクター シェミナ・カマリによるクロエ 日本初のポップアップに行ってきました」とInstagramを更新。カーキ色のカー