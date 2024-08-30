シンガーソングライターの宮川大聖が、約1年半振りとなるミニアルバムを11月6日（水）にリリースすることが決定した。 シングルとしてリリースした「ユートピア」、「光」、「Sparkling Love」の3曲に加え、新曲が3曲収録され全6曲のラインナップとなる。初回生産限定盤、FC限定盤、通常盤の3形態でのリリースとなる本作の初回生産限定盤には、昨年行われた全国ツアー『宮川大聖LIVE T