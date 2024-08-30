2024年11月、和希そらがビルボードライブに初登場する。 今年2⽉、惜しまれながら宝塚歌劇団を退団。歌、踊り、芝居の三拍⼦揃った技術⼒に加え、スタイリッシュな佇まいでも⼈気を集めた和希そら。更に進化した表現⼒で魅せるスペシャルなステージに期待だ。『Sora Kazuki Billboard Live 2024』は、11月16日（土）ビルボードライブ横浜、11月20日（水）ビルボードライブ