8月31日に開催を予定していた「JFL 高知ユナイテッド 対 ヴェルスパ大分」の試合は台風10号の影響により9月1日に延期となりました。春野陸上競技場で午後3時キックオフ。31日限定のチケットは9月1日の試合でも利用でき、それ以降の全てのホームゲームでも利用できるということです。