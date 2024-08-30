2008年6月8日、東京 秋葉原で7人が殺害された無差別殺傷事件で、死刑が確定していた加藤智大死刑囚に7月26日午前、刑が執行されたことが分かった。死刑の執行は去年12月以来で、岸田内閣では2回目となる。死刑とは犯した罪を自らの死によって償う刑罰で、刑法11条で死刑は刑事施設内において絞首にて執行すると定められている。だが、世界では約7割の国が死刑を廃止か停止している。国際的な潮流に逆行する日本には厳しい目も向け