10月5日（土）より放送開始される新作テレビアニメ『君は冥土様。』のティザーPV第2弾および先行カットが公開された。＞＞＞放送が待ち遠しい！ 新たに公開された先行カットをみる！（画像8点）『君は冥土様。』の原作は、しょたんによって2020年より＜サンデーうぇぶり＞にて連載中のアクションラブコメディ。高校生の主人公・人好（CV：熊谷俊輝）のもとで使用人として雇ってもらうべく、メイド・雪（CV：上田麗奈）は彼の家を突