◇プロ野球パ・リーグ 西武-日本ハム(30日、ベルーナドーム)日本ハムの清宮幸太郎選手が3年連続の2桁ホームランとなる3ランホームランを放ちました。前の試合でもホームランを含む2安打を放ち、8月だけで6本のホームランを放つなど、打撃絶好調の清宮選手。3回、1アウト1、2塁のチャンスで回ってきた第2打席で高めのストレートを捉え、2試合連続の第10号3ランホームランを放ち、日本ハムが先制しました。この一発で清宮選手は3年連