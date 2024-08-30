パラシュート投下できる小さな軍用車？ミニ・モークの歴史は、少し長く複雑だ。1964年から1993年に合計6か国で生産され、少なくない派生モデルが誕生している。キットカーやレプリカも多い。そして、この歴史はまだ終わっていない。【画像】こんなBEVならワクワク？エレクトリック・モーク初代ミニ・マイナー電動のミニたち全131枚「このモデルを守るため、相当な時間と予算を費やしています」。モーク・インターナショナ