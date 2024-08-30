『爆上戦隊ブンブンジャー 劇場BOON！ プロミス・ザ・サーキット』が現在大ヒット上映中。さまざまな分野のプロフェッショナルであるブンブンジャーが、それぞれの個性と特技を発揮して活躍する今作は、『ブンブンジャー』の魅力が詰まった映画となっている。今回はブンレッド／範道大也役・井内悠陽さん、ブンブルー／鳴田射士郎役・葉山侑樹さん、ブンピンク／志布戸未来役・鈴木美羽さん、ブンブラック／阿久瀬錠役・齋藤璃佑さ