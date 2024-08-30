来年2025年2月に「ガチャ（R）」（カプセルトイ）が日本上陸60周年を迎えることを受けて、「ガチャ（R）日本上陸60周年プロジェクト」が始動することが決定！新ロゴ・新コンセプトのもとさまざまな企画が展開されていく。☆ガチャ60周年記念アイテムや新しいロゴをみる（写真20点）＞＞＞「ガチャ（R）」（カプセルトイ)は、1965年にペニイ商会によってアメリカから輸入。ペニイは日本で初めてガチャマシンを設置した会社として