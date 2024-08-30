『FUJI ROCK FESTIVAL '24』（以下、フジロック）が7月26日から3日間にわたって新潟県湯沢町苗場スキー場で開催された。苗場に会場を移してから25周年を迎えた今回の出演アーティスト数は200組以上、観客は7月25日の前夜祭から延べ4日間で9万6,000人が来場した。 前夜祭撮影＝宇宙大使☆スター 天候面では前夜祭のスペシャルライブの幕開けを告げる花火が靄に隠れてしまうというアクシデントに対し、花火