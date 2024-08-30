台風10号の影響で白波が打ち寄せる海岸＝30日午後、高知市台風10号は30日、九州から瀬戸内海付近を東に進んだ。台風の周辺や太平洋側を中心に大雨が続き、記録的な雨量となっている。東海、近畿では31日も線状降水帯が発生する恐れがある。6人の死亡が確認され、100人超がけがをした。新幹線が計画運休するなど交通への影響も広がった。台風は9月1日にも熱帯低気圧に変わる見通しだが、雨は続くため気象庁は引き続き災害に厳重