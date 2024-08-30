30日午後0時20分ごろ、沖縄県の離島・座間味村の慶良間空港に、米軍普天間飛行場（同県宜野湾市）所属のAH1攻撃ヘリコプターが緊急着陸した。けが人や機体の損傷は確認されていないという。米海兵隊第1海兵航空団は取材に「訓練中に機内で警告表示を受け、予防着陸した」と回答した。沖縄県や防衛省沖縄防衛局が詳しい状況を調べている。慶良間空港は那覇市から西に約40キロの外地島にある。