韓国で性的な偽画像被害が拡大し「性搾取の問題を解決しろ」と訴える女性団体のメンバー＝29日、ソウル（聯合＝共同）【ソウル共同】韓国で生成人工知能（AI）を悪用した性的な偽画像や動画の作成が相次ぎ、10代女性の被害が深刻化している。秘匿性が高い通信アプリ「テレグラム」を使って作成、拡散しているとされ、韓国メディアによるとテレグラムのチャンネルには22万人が参加。加害者の多くも10代で被害は全国に広がり、政府