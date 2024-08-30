9月26日（木）に開催される『初代タイガーマスク ストロングスタイルプロレスVol.30』に、新日本プロレスの永田裕志が初参戦する。 永田は初参戦に向けて以下のメッセージを寄せている。 「この度、初代タイガーマスク主宰団体ストロングスタイルプロレスに初参戦させて頂くことになりました新日本プロレス永田裕志です。 理由は佐山先生への恩返しのため。 長年追い求めてきたストロングスタイルを披露させ