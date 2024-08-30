アイドルグループ・#Mooove!の姫野ひなのさんのデジタル写真集「姫野ひなのあまえ上手」（撮影／西村康、価格／税込1210円、発行／イマジカインフォス）の配信が始まりました。オール水着グラビアマガジン「ゼロふぁみSTRiKE!」に登場し、反響を呼んだ姫野さん。STRiKE！デジタル写真集シリーズとしては第59弾になります。【写真】つるん陶器肌の姫野ひなのさんしっかり者な姉と甘えん坊な妹。あまりに正反対すぎる姉妹だけど、