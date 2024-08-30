第36回 なにわ淀川花火大会2024.08.03（SAT） 8月3日（土）、「～RISE～ SORA高く舞い上がる花火に想いをのせて世界へ」をテーマに『第36回 なにわ淀川花火大会』が開催された。今年も天候に恵まれ、大阪市の日中の最高気温は37度。それぞれの想いで見上げる大阪のSORAが華麗な花で彩られた、暑さに負けない笑顔あふれるアツい夜だった。 JR塚本駅から会場へ 塚本駅に到着！ イープラスエリアの最