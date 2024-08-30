もしあなたが義理の親から「介護のお礼に遺産を多めに渡したい」と言われたら……。今までの苦労が報われた気持ちになり、とても嬉しく感じる方もいることでしょう。しかしそんな遺産の配分に、介護を丸投げしていた夫のきょうだいが「待った！」をかけてきました。あなたならどうしますか？第5話義父亡き後……【編集部コメント】お義父さんが突然亡くなって誰よりもショックだったのは、長年連れ添ったお義母さんです。悲しみ