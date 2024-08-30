ブドウの収穫期を迎えた群馬県沼田市の観光農園で、開園式が開かれました。 旬を迎えた色鮮やかなブドウ。３０日は、沼田市ぶどう組合の開園式が開かれ、約７０人が参加しシーズンの到来を祝いました。 会場の原田農園ではシャインマスカットや藤稔、巨峰など１２種類の品種を栽培していて、招待された地元の利南幼稚園と薄根幼稚園の園児８人がさっそくブドウ狩りに挑戦です。園児らはハサミをつかってブドウをもぎ取り大