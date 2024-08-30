パリオリンピックの陸上女子５０００メートルに出場した群馬県前橋市出身の樺沢和佳奈選手が前橋市の小川市長に大会結果を報告しました。 前橋市役所を訪れたのはパリオリンピック陸上女子５０００メートルに出場した樺沢和佳奈選手です。前橋市出身の樺沢選手は前橋富士見中から常磐高校、慶應大学などを経て、現在は、三井住友海上に所属しています。 樺沢選手にとって、初めてのオリンピックの舞台。１９着で決勝