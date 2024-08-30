官民が連携して持続可能な地域づくりについて考えるワークショップが群馬県庁で開かれました。 このワークショップは、県が新・総合計画で掲げた「官民共創コミュニティ」の実現に向けて、地域が抱える課題を官民一体で考えようと開かれたものです。 県ではこれまで、市町村が抱える課題をテーマに同様のワークショップを２０２１年から開いてきましたが、今回はその発展形で、群馬ヤクルト販売やザスパ