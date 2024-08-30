今回の西スポWEBOTTO！のゴルフ企画「スコア100、90、80の壁に挑戦」はTVQ九州放送（テレQ）の木戸優雅アナウンサーの登場です。スコア70台を目指す木戸アナが自ら出演、企画、編集したチャンネル「アナウンサーの無謀な挑戦〜両打ち70台への道〜」をお届けします。国内最大級のゴルフ関連ポータルサイト「ゴルフダイジェスト・オンライン（GDO）」が運営するレッスンスクール「ゴルフテック福岡天神店」で指導を受けながら