お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかおが自身のXを更新。有名チェーン店「カレーハウスCoCo壱番屋」での一皿を紹介し、話題になっている。たかおはカレーライスに、とんかつ、カキフライ、ソーセージ、豚しゃぶ、野菜、チーズなどなど、白ごはんが見えなくなるほどトッピングを追加した写真を紹介。「これにイカサラダ。私はCoCo壱で3000円使う男だ」とつづった。この投稿にコメント欄では「素敵」「腹いっぱいココイ