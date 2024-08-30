JR東海は8月31日以降の東海道新幹線の最新運転計画を30日午後6時15分に発表しました。31日は台風10号の接近に伴う大雨や強風の予報により、始発から終日、三島駅～名古屋駅間で運転を取りやめるほか、東京駅～三島駅についても降り続ける大雨の影響で31日午前中に運転を開始することができず、午後も運転開始の見込みは立っていないと発表しました。 東京駅～三島間で運転する場合は大幅に運転本数を減らして運