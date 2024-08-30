食や観光の魅力をおよそ10万人にPRします。 東南アジア・タイで最大級の日本の展示会「バンコク日本博」が始まり、長崎を含む北部九州の自治体の職員らが参加しています。 タイの若者たちに配られた長崎名物のカステラ。 試食してもらい、長崎の食をPRします。 （トラベル商談会の参加者） 「おいしい」 30日開幕した「バンコク日本博」。 タイからのインバウンド獲得を目指す自治体や、市場