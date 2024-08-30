｢最強クラス｣ともいわれた台風10号。熊本県内各地に様々な影響をもたらし、九州から遠ざかっています。台風が接近した29日からの各地の様子をまとめました。 ■緒方大樹記者(29日)「午前9時過ぎの人吉市です。時折ぐっと押し出されるような風が吹いています」 ゆっくりと九州を北上した台風10号。県内全域が風速25メートル以上の暴風域に入り、あさぎり町の伊勢皇大神宮では高さ10メートルを超える柏の木が倒れ