故田辺和夫さん（元三井住友トラスト・ホールディングス社長、三井住友信託銀行名誉顧問、５月１９日死去）のお別れの会１０月８日午後１時半から東京都千代田区内幸町１の１の１の帝国ホテル東京「孔雀の間」で。主催は三井住友信託銀行。喪主は次女結城宏子（ゆうき・ひろこ）さん。