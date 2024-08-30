30日、黒沢清監督・菅田将暉さん主演による映画「Cloud クラウド」が、来年3月に米国で授賞式が開催されるとみられる「第97回アカデミー賞」の「国際長編映画賞」日本代表作品に決定したことが分かりました。【写真を見る】【菅田将暉】主演映画「Cloud クラウド」米国アカデミー賞 "日本代表" に選出黒沢清監督「これほど痛快なことはありません」本作は、菅田将暉さんが演じる "転売ヤー"が知らず知らずの間にネット社会に蒔い