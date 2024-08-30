台風10号は30日午前、勢力を弱めながら九州中央部を横断し、午後には愛媛県から高知県を横切るように進んだ。風速25メートル以上の暴風域はなくなったが、気象庁は近畿と東海では31日午前中までに線状降水帯が発生する可能性があるとして警戒を呼びかけている。【各地のまとめ】大雨で警報級となる可能性がある期間福岡県築上町では29日夜、台風で増水した川の様子を見に行った80代の男性が行方不明になり、30日朝に遺体で発見