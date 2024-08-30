【上海共同】中国浙江省杭州市の警察は、同市にある美術大「中国美術学院」の大学院生の女性を強姦した容疑で、指導教授の男（59）を刑事拘留した。中国メディアが30日報じた。中国メディアによると、指導教授は21日昼に職場で女性と飲酒した後、性的暴行をしたという。女性から通報を受けた警察が23日に拘束した。書道の指導教授で、浙江省書道家協会の副主席を務めていた。中国では最近、女子学生が教員による性加害を実名