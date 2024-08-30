読売テレビは30日、日本テレビ系大型特番『24時間テレビ47』(31日18:30〜)に合わせて開催する同局本社でのイベントについて、台風10号の接近を受け、31日は中止すると発表した。読売テレビ本社＝大阪市同局では、8月31日11時〜22時、9月1日10時〜21時に、本社屋にパラスポーツ体験ブースなども設置してイベントを開催予定だった。31日は屋内外ともに中止となるが、9月1日の開催可否については、31日11時に発表する。メイン会場の東