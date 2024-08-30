8月30日は台風10号からの暖かく湿った空気が流れ込んだことでフェーン現象が発生。12地点で35℃を超える猛暑日となるなど厳しい暑さとなりました。その一方で8月31日から9月1日にかけては台風10号の接近に伴い、局地的に激しい雨の降るところがある見込みです。ゆっくりとした速度で九州を横断し、30日夜にかけ四国、9月1日には近畿に再上陸する見込みの台風10号。9月1日には熱帯低気圧に変わるとみられています。30日はこの