30日朝、大分県内に最接近した台風10号。記録的な大雨となり各地で被害が広がっています。 【写真を見る】台風10号の記録的な大雨で各地で被害国東市国見では72時間雨量が448ミリで観測史上最大大分 台風10号は、午後3時には愛媛県松山市の西にあって、1時間に15キロの速さで東北東に進んでいます。 台風は30日朝、県内に最接近し、降り始めからの雨量は由布市湯布院町で638ミリ、佐伯市で615.5ミリを観測。国東市国見で