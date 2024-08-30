8月30日、台風10号の影響で新潟県内の交通にはすでに影響が出ています。【記者リポート】「午前10時半の新潟空港です。台風の影響を受け、福岡へ向かう便、そして福岡から来る便が欠航となっています」アイベックスエアラインズと全日空が共同運航する新潟と福岡を結ぶ便が欠航に。こうした中、今後、西日本へと向かう台風10号の影響を避けるため予定を早めて移動する人の姿も多く見られました。【関西から来た人】「台風の