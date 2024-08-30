筋肉美女コンビが、日本のレジェンド女子レスラーと東京・目黒に出没。来日したプロレスラーが必ず訪れるステーキの名店への“聖地巡礼”を果たす様子がファンの間で話題を呼んでいる。【映像】“筋肉美女”タッグ、聖地巡礼で意外な素顔センダイガールズプロレスリングを率いる女子プロレスラーの里村明衣子とWWE女子スーパースターのビアンカ・ベレア＆ジェイド・カーギル”筋肉女子コンビ”が、東京のステーキハウスを訪れ