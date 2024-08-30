自民党は30日、全国で開催してきた「政治刷新車座対話」で出された意見のとりまとめを公表した。車座対話は、3月22日に石川県で初めて開催されてから、8月24日までの間に合計63回開催。岸田首相や茂木幹事長らが、各地方で直接党員らに聞き取りを行った。自民党の派閥の政治資金問題に対する出席者の意見は、「処分が甘すぎる。誰も責任をとっていない」、「税金に対して、民間は脱税など厳しく罰せられる。政治家にも同様に厳罰化