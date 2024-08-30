台所で食器を洗う女性に、まさかの事態が。■“轟音”と“閃光”食器洗い中に落雷中国南部の広西チワン族自治区で撮影された映像。轟音とともに閃光（せんこう）に包まれるキッチン。女性は吹き飛ばされ、皿などが飛び散ります。女性を襲ったのは、なんと落雷でした。この日、中国では南部を中心に大荒れの天気に…。広西チワン族自治区でも、雷雨への警戒が呼び掛けられていました。幸いにも女性にけがはありませんで