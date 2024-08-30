Isla BinnieNupur Anand［ニューヨーク３０日ロイター］ - 米銀行規制当局の通貨監督庁（ＯＣＣ）は、気候変動が事業に及ぼすリスクに関する大手銀行の評価と管理が初期段階にあり、一部分野ではかなりの取り組みが必要だと判断したことが関係者の話で分かった。ＯＣＣは昨年、大手２２行を対象に、気候変動が各行の融資残高や事業に及ぼす影響をどう考慮しているかなどの調査を実施した。関係者によると、ＯＣＣは最近