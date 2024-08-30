ＪＲ東海はあす31日、東海道新幹線の名古屋と新大阪の間は始発から本数を減らして運行を始める予定と発表しました。 東海道新幹線は沿線各地で降り続いている大雨の影響であす31日も計画運休する見込みです。 名古屋と三島の間は31日始発から終日運転を取りやめます。 名古屋と大阪の間は始発から運転を開始する予定で、1時間あたり上下それぞれ2本程度に本数を減らし、「こだま号」「全車自由席」で運行するというこ