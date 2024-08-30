【モデルプレス＝2024/08/30】北山宏光が、30日放送で、放送作家の鈴木おさむとTHE RAMPAGEの陣がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「JUMP UP MELODIES」（金曜深夜1時）にゲスト出演。北山の最近の買い物事情に共演者が驚愕する場面があった。【写真】北山宏光、美女を抱きしめる◆北山宏光、高級シーツ購入最近の買い物について聞かれた北山は、「シーツがとんでもない値段だったんですよ」と高級シーツを購入したこと