台風の接近に伴い高知県内では公共交通機関が終日ストップし観光施設が休業するなど影響が出ています。ゆっくりとしたスピードで高知に接近している台風10号。午前8時頃、高知市では断続的に雨が降っていました。30日は路面電車も運行休止となり普段は多くの通勤する人がいる交差点も人が少ない状態でした。台風の影響で交通機関は全面ストップ。空の玄関口、高知龍馬空港は30日に発着する全ての便が欠航し、空港ビルは終日