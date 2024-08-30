台風接近の影響で高知県内では避難所が開設され避難する人が相次ぎました。津野町では、台風の影響で避難所を2か所開設し、最大で31世帯48人が避難しました。このうち、津野町東津野B＆G海洋センターでは避難してきた人のプライバシー保護や感染症対策などの点から約30個分のパーテーションを用意しました。津野町によりますと、この避難所には最大で23世帯37人が避難したということです。台風10号の影響